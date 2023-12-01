Поправку о запрете телефонов в школах даже в образовательных целях внесли в ГД

В Госдуму 1 декабря планируют внести поправки в проект об ограничении использования телефонов в школах.

«Сегодня в Госдуму планируют внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях», — рассказал источник в нижней палате парламента.

В первоначальной версии законопроекта использования телефонов в школах в образовательных целях являлось исключением, пишет RT.

Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что решение по поправкам ко второму чтению примут 4 декабря. К законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда, сообщает РИА «Новости».

Как писал Интернет-портал «Кубань 24», в конце октября в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете использования смартфонов в школах. Принятие закона позволит снизить факторы отвлечения внимания детей от предметов, считают авторы инициативы — 20 депутатов и 2 сенатора. Они также отмечают, что новая мера позволит не допустить применения физического и психического насилия.