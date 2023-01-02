«Поправить здоровье»: токсиколог рассказал о вредных способах борьбы с похмельем

Некоторые «традиционные» способы борьбы с похмельем после бурного застолья могут привести к опасным для здоровья последствиям.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов отметил, что одним словом «похмелье» называют два принципиально разных состояния: отравление продуктами распада этанола, когда человек слишком много выпил, и комплекс симптомов, характерных для зависимого от алкоголя человека.

«Наутро после того, как человек злоупотребил спиртным, попытка восстановить свою работоспособность при помощи кофе и любых кофеиносодержащих продуктов – не лучшая идея. Одно из клинических проявлений похмелья – довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект», — рассказал Водовозов.

Он отметил, что кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде. А кровь у человека с похмелья и так сгущена на фоне обезвоживания.

Другой народный способ борьбы с похмельем, который может быть опасен — баня.

«Баня, особенно с парилкой, – не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья – это, к сожалению, очень распространенные проблемы», – предупредил врач.

Усугубить ситуацию может и «народное поверье», что утром важно опохмелиться.

«Это поверье основывается как раз на представлении о похмелье больного человека. Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмелиться – это работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью. А если мы говорим о похмелье, скажем так, здорового человека, то ситуация принципиально другая. У нас в крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию», – цитирует эксперта радио Sputnik.

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