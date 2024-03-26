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Попавших в ДТП в Пятигорске детей планируют вернуть домой 26 марта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/popavshih-v-dtp-v-pyatigorske-detej-planiruyut-vernut-domoj-26-marta
Попавших в ДТП в Пятигорске детей планируют вернуть домой 26 марта
Фото из соцсетей

Автобус перевозил детей из Краснодарского края на экскурсию в Минеральные Воды.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, попавших в ДТП в Пятигорске детей планируют вернуть на Кубань 26 марта.

«Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной. Среди детей – один пострадавший с легкой травмой голеностопного сустава. Все дети находятся в гостинице», — написал Евгений Филиппов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 24 марта около 18:00 на проспекте Калинина вблизи с пересечением с улицей Пастухова в Пятигорске. Экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной, которая ехала на вызов. Автобус перевозил детей из Краснодарского края в возрасте от 13 до 15 лет.

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