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Экскурсионный автобус с детьми из Краснодарского края попал в ДТП в Пятигорске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekskursionnyj-avtobus-s-detmi-iz-krasnodarskogo-kraya-popal-v-dtp-v-pyatigorske
Экскурсионный автобус с детьми из Краснодарского края попал в ДТП в Пятигорске
Фото t.me/gibdd26

Авария произошла 24 марта около 18:00 на проспекте Калинина вблизи с пересечением с улицей Пастухова.

По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной, которая ехала на вызов. Автобус перевозил детей из Краснодарского края в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию.

В результате ДТП пострадали четыре человека. В больницу с травмами доставили водителя и двоих пассажиром автобуса — экскурсовода и 12-летнюю девочку, а также пассажира автомобиля МЧС. Остальные дети в ДТП не пострадали. Другим транспортом их доставили в гостиницу Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в Telegram.

«Среди детей — один пострадавший с легкой травмой голеностопного сустава. Все дети находятся в гостинице. Возвращение детей в Краснодарский край запланировано на завтра», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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