Попавших в беду рыбаков спасли в Керченском проливе

У четверых рыбаков за 500 м от берега заглох мотор на катере. Им пришли на помощь спасатели.

Сотрудники ГИМС МЧС России помогли рыбакам в Керченском проливе.

Для оказания помощи в район происшествия был направлен катер с инспекторами местного подразделения на борту. Судно оперативно обнаружили и отбуксировали в ближайший порт Керчи. Медицинская помощь людям не потребовалась.

На борту было четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

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