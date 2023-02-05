Попавших в беду рыбаков спасли в Керченском проливе
Происшествия
05.02.2023 09:48
У четверых рыбаков за 500 м от берега заглох мотор на катере. Им пришли на помощь спасатели.
Сотрудники ГИМС МЧС России помогли рыбакам в Керченском проливе.
Для оказания помощи в район происшествия был направлен катер с инспекторами местного подразделения на борту. Судно оперативно обнаружили и отбуксировали в ближайший порт Керчи. Медицинская помощь людям не потребовалась.
На борту было четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
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