Попала под поезд: полицейские выяснили обстоятельства гибели обезглавленной собаки в Краснодаре

Труп собаки без головы обнаружили 20 февраля возле гаражей на улице Симферопольской в Комсомольском микрорайоне.

На теле животного была надпись аэрозольной краской. Зоозащитники предполагали, что животному отрезали голову. Полиция Краснодара провела проверку.

Правоохранители установили, что на улице Симферопольской две бездомные собаки погибли, попав под поезд. Это подтверждают записи с камер уличного видеонаблюдения и объяснения очевидцев, которые убрали тела собак с рельсов.

«Вместе с тем, в настоящее время устанавливаются лица, нанесшие на тело одной из собак рисунок аэрозольной краской и переместившие его в ближайший гаражный кооператив», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям зоозащитников, информация о мертвой собаке с отрубленной головой появилась накануне в чате 6 класса. Один из учеников сделал надпись баллончиком на трупе собаки и сообщил об этом одноклассникам.