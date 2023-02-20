Труп собаки с отрубленной головой нашли в Краснодаре

Мертвую собаку с лежащей рядом отрубленной головой зооволонтеры обнаружили 20 февраля возле гаражей на улице Симферопольской в Комсомольском микрорайоне.

«Информация о мертвой собаке с отрубленной головой появилась накануне в чате 6 класса. Один из учеников сделал надпись баллончиком на трупе собаки и сообщил об этом одноклассникам», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» директор Краснодарского отделения «Альянса защитников животных» Елена Наседкина.

По мнению волонтеров, голову собаке кто-то отпилил или отрезал. Рядом с ее трупом нашли остатки сожженных мягких тканей и плетеный жгут с крюком на конце. Чтобы узнать все обстоятельства случившегося, труп животного планируют отвезти на ветеринарное вскрытие 21 февраля. О произошедшем сообщили в полицию.

«В настоящее время на место происшествия направлены сотрудники полиции для установления обстоятельств данного инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, установлены причины смерти животного, а также лица, причастные к данным противоправным действиям в случае их подтверждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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