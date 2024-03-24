Помощница директора группы «Пикник» погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

О гибели помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерины Кушнер во время теракта «Крокус Сити Холле» сообщил директор группы Юрий Чернышевский.

В правоохранительных органах сразу после первых сообщений о произошедшем перед концертом группы заявили, что среди музыкантов «Пикника» жертв нет.

Позже выяснилось, что во время пожара пропала помощница концертного директора Екатерина Кушнер, которая находилась в фойе в тот момент, когда началась атака террористов на «Крокус Сити Холл». Днем 24 марта стало известно о том, что Екатерина Кушнер погибла, сообщает ТАСС.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус «сити холле». Светлая память», — говорится в сообщении в официальной группе «Пикника» в соцсети «ВКонтакте».

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