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Помощник депутата Госдумы от КПРФ устроил ДТП в центре Краснодара

Происшествия
13.09.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomoshhnik-deputata-gosdumy-ot-kprf-ustroil-dtp-v-tsentre-krasnodara
Помощник депутата Госдумы от КПРФ устроил ДТП в центре Краснодара
Фото t.me/tipichkras

Авария произошла 13 сентября в 12:40 на пересечении улиц Красной и Хакурате. Столкнулись автомобили марок Opel и Porshe.

Opel двигался по улице Красной со стороны Северной в сторону Бабушкина. Porshe двигался по улице Хакурате в сторону улицы Коммунаров. В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя утверждали, что ехали на разрешающий сигнал светофора.

«Установлено, что причиной ДТП стал проезд водителя авто Opel на запрещающий сигнал светофора. В отношении виновника составлен административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По данным Kub Mash, за рулем Opel находился помощник депутата Госдумы от КПРФ Эдуард Варлашкин.

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