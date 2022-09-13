Помощник депутата Госдумы от КПРФ устроил ДТП в центре Краснодара
Авария произошла 13 сентября в 12:40 на пересечении улиц Красной и Хакурате. Столкнулись автомобили марок Opel и Porshe.
Opel двигался по улице Красной со стороны Северной в сторону Бабушкина. Porshe двигался по улице Хакурате в сторону улицы Коммунаров. В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя утверждали, что ехали на разрешающий сигнал светофора.
«Установлено, что причиной ДТП стал проезд водителя авто Opel на запрещающий сигнал светофора. В отношении виновника составлен административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
По данным Kub Mash, за рулем Opel находился помощник депутата Госдумы от КПРФ Эдуард Варлашкин.
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