Помощь с трудоустройством предусмотрели на Кубани для участников СВО

Вернувшиеся с фронта бойцы могут обратиться в краевую службу занятости населения. В кадровых центрах им предложат востребованную в мирной жизни профессию. Эта работа проводится согласно нацпроекту «Кадры».

Бывшим бойцам спецоперации предлагают помощь с поиском работы, профессиональным развитием и переобучением. Для каждого обратившегося назначается персональный куратор.

Например, житель Краснодара, принимавший участие в СВО, получил работу по квоте в МУП «КТТУ». Теперь он трудится водителем автобуса.

На Кубани продолжается работа по созданию квотируемых рабочих мест для людей, испытывающих трудности при трудоустройстве — молодых специалистов, людей с инвалидностью и других. Число квот на такие вакансии в этом году выросло до 37 тыс., сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Читайте также: масштабную модернизацию службы занятости ведут в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.