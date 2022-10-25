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Помощь фронту: волонтеры из Горячего Ключа сшили первую партию бескаркасных носилок

Политика
25.10.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomoshh-frontu-volontery-iz-goryachego-klyucha-sshili-pervuyu-partiyu-beskarkasnyh-nosilok
Видео канала «Кубань 24»

Средства на закупку материалов для этой работы пожертвовали жители Горячего Ключа и Краснодара.

Швей консультировали спецы медицинской роты из Горловки. Именно туда отправят полсотни новых носилок для эвакуации раненых.

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