Помощь фронту: волонтеры из Горячего Ключа сшили первую партию бескаркасных носилок

Видео канала «Кубань 24»

Средства на закупку материалов для этой работы пожертвовали жители Горячего Ключа и Краснодара.

Швей консультировали спецы медицинской роты из Горловки. Именно туда отправят полсотни новых носилок для эвакуации раненых.

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