Помощь фронту: волонтеры из Горячего Ключа сшили первую партию бескаркасных носилок
Политика
25.10.2022 09:50
Средства на закупку материалов для этой работы пожертвовали жители Горячего Ключа и Краснодара.
Швей консультировали спецы медицинской роты из Горловки. Именно туда отправят полсотни новых носилок для эвакуации раненых.
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