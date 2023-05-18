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Помогали выехать за границу: двоих приставов и их посредников осудили за взятки с должников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomogali-vyehat-za-granitsu-za-vzyatki-s-dolzhnikov-osudili-dvoih-eks-pristavov-i-ih-posrednikov-na-kubani
Помогали выехать за границу: двоих приставов и их посредников осудили за взятки с должников
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 33-летнего бывшего замначальника отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП по Краснодарскому краю, 36-летней бывшей замначальника отдела организации исполнительного производства УФССП по краю, адвоката, а также двоих посредников 18 мая вынес Славянский городской суд.

Следствие установило, что сотрудники краевого УФССП России в 2019-2021 годах придумали схему, как получать взятки от должников и вносить в систему сведения о снятии с них временных ограничений на выезд из РФ без фактического погашения задолженностей. После выезда граждан за рубеж информация снова удалялась.

В 2019 году должник с помощью посредников смог передать взятку в 15 тыс. рублей замначальнику отдела краевого управления. Учитывая цепочку посредников, мужчина отдал в общей сумме 50 тыс. рублей. Аналогичным образом с 2019 по 2021 год злоумышленник, благодаря посредникам, получил еще три взятки на общую сумму 150 тыс. рублей. В каждом случае из-за посредников итоговые суммы взяток увеличивались в 2-3 раза. В результате должники смогли покинуть страну, имея непогашенные задолженности по исполнительным производствам на сумму более 1,4 млн рублей.

Двое взяткодателей и посредницу — бывшего судебного пристава территориального отдела освободили от уголовной ответственности, так как они активно помогали следствию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Суд назначил им штрафы в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от степени вины. Сотрудников УФССП также лишили права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности на определенный срок. Приговор в законную силу не вступил. Взяткодатели обязаны выплатить штраф в размере 250 тыс. и 100 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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