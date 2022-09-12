Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер новой «Русалочки» с темнокожей актрисой

Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер новой «Русалочки» с темнокожей актрисой

Трейлер «Русалочки», которую сыграла темнокожая певица Холли Бэйли, зрители видеохостинга встретили очень неласково.

К утру 12 сентября видеоролик, который к 9:00 (по московскому времени) посмотрело 8 млн 766 тыс. человек, набрал более 1 млн дизлайков при 314 тыс. лайков.

Крупнейший в мире производитель мультфильмов, компания Disney анонсировала современное переосмысление своего анимационного хита 1989 года — «Русалочки». Планируется, что ремейк появится в кинотеатрах в мае 2023 года. В тизере на YouTube показано всего несколько сцен будущей премьеры, но даже их хватило, чтобы в соцсетях начали издеваться над новой «Русалочкой».

В комментариях пользователи устроили необычный флэшмоб — они описывают якобы понравившиеся им вымышленные сцены из ремейка, на самом деле взятые из популярных блокбастеров: «Форсаж», «Звездные войны», «Властелин колец» и других.

«Та часть, где Ариэль закуривает сигару, потягивает свою газированную воду и спрашивает Урсулу: «Какого цвета твой Bugatti?», заставила меня расплакаться», — этот комментарий пользователя JordyShow набрал самое большое количество лайков.

Возможно, таким образом пользователи выражают свой протест студии, которая слишком часто снимает ремейки своих культовых мультфильмов, а также новой стратегии киностудии, руководство которой весной заявило, что к концу 2022 года половина героев Disney будут представлять ЛГБТ или расовые меньшинства.

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