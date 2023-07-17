Пользователей соцсетей возмутило видео туристок, пожалевших, что Крымский мост взорвали «слишком рано»

Теракт на Крымском мосту совершили 17 июля в 3:05 украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. В результате происшествия погибли два человека и пострадала девочка.

Две туристки, направлявшиеся в Крым, смеясь рассказали в соцсетях о теракте на мосту. Из-за происшествия они не успели проехать по Крымскому мосту и остановились в Тамани.

«Взорвали мост, перед нами прям. Не могли на час позже взорвать? Нам нужны эти приключения, мы остаемся в Тамани», — сказали девушки на видео.

Это видео разлетелось по пабликам и вызвало гнев у многих пользователей.

Позже в соцсетях появилось новое видео от этих девушек, в котором они извинились за ранее сказанное о теракте на Крымском мосту. Туристки заявили, что имели ввиду совсем другое, а их неправильно поняли.

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