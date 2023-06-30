СМИ: польский легионер Гжегож Крыховяк расторгнул контракт с ФК «Краснодар»

В прошлом сезоне 33-летний полузащитник выступал в составе клуба из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаба» на правах аренды.

Поляк провел за команду 35 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

После расторжения контракта у футболиста появилась вероятность возвращения в национальную команду Польши. Сейчас у него существует несколько вариантов продолжения карьеры в Европе и Саудовской Аравии. Вероятно, что польский футболист продолжит выступать в клубе из Эр-Рияда.

«Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел возвращаться в Россию, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться», — рассказал футболист.

Крыховяк отметил, что теперь он может начать новую главу в своей карьере, так как у него есть несколько предложение, главное из которых — остаться в «Аль-Шабабе», сообщает «Metaratings».

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