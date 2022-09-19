Полузащитника ФК «Краснодар» Александра Черникова прооперировали в Германии
Спорт
19.09.2022 14:21
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников был доставлен в больницу после матча с «Сочи» в восьмом туре РПЛ. Когда футболист вернется в команду, рассказал главный тренер «быков» Александр Сторожук.
По словам тренера, полузащитник Александр Черников восстановится после травмы ко второй части сезона Российской премьер-лиги.
«Сроки восстановления покажет его состояние. Александра уже прооперировали в Германии. Точное время возвращения будет известно позже. Спешить в этой ситуации не хотелось бы. Но, насколько мне известно, он будет полноценно работать с командой уже после нового года», — заявил Сторожук.
Вернется полузащитник в состав «Краснодара» ко второй части сезона, сообщает Metaratings.ru.
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