Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ

Спорт
18.09.2022 18:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obygral-podmoskovnye-himki-v-matche-10-go-tura-rpl
ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ
Фото vk.com/fckrasnodar

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 18 сентября на стадионе «ФК Краснодар» в столице Кубани.

Первый гол в составе «Краснодара» на 7-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Полузащитник Никита Кривцов на 33-й минуте укрепил преимущество «быков». На 57-й минуте полузащитник подмосковной команды Илья Кухарчук сократил отрыв хозяев поля, забив гол. «Быки» на 96-й минуте упрочили свое преимущество, третий гол забил нападающий Максим Кутовой.

Итог встречи 3:1 в пользу «Краснодара». По итогам матча «Краснодар» набрал 20 очков и сравнялся с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Читайте также: ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  3. Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях