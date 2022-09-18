ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ

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Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 18 сентября на стадионе «ФК Краснодар» в столице Кубани.

Первый гол в составе «Краснодара» на 7-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Полузащитник Никита Кривцов на 33-й минуте укрепил преимущество «быков». На 57-й минуте полузащитник подмосковной команды Илья Кухарчук сократил отрыв хозяев поля, забив гол. «Быки» на 96-й минуте упрочили свое преимущество, третий гол забил нападающий Максим Кутовой.

Итог встречи 3:1 в пользу «Краснодара». По итогам матча «Краснодар» набрал 20 очков и сравнялся с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

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