ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой

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В перерыве матча 9 тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» форвард гостей Джон Кордоба в подтрибунном помещении на родном языке нелицеприятно высказался о работе судей. Его речь попала в эфир телеканала «Матч ТВ».

За оскорбление судей РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча. Ситуацию прокомментировал гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции», — сказал Хашиг.

По его словам, это был всплеск эмоций. Он подчеркнул, что Кордоба высказался в адрес судей на испанском языке, не используя нецензурные слова. Хашиг уверен, что сотрудники «Матч ТВ» сняли этот эпизод из-за угла, когда футболист их не видел.

«После этого они отправили видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык. Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с «Матч ТВ», — цитирует гендиректора пресс-служба ФК «Краснодар».

Заявление Хашига прокомментировал генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Заявление руководителя «Краснодара» не соответствует действительности. В КДК мы ничего не отправляли. Добавить к этому нечего», — написал Тащин в Telegram.

Он также отметил, что журналист «Матч ТВ» работал в перерыве матча ЦСКА — «Краснодар» в аккредитованной зоне и имел для этого все необходимые документы.

Заявление гендиректора «Краснодара» также прокомментировал заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.

«Заявления «Краснодара» в адрес «Матч ТВ» уже не удивляют. После игры представители клуба возмущались судейством, теперь во всем виноваты представители СМИ», — написал Конов в соцсетях.

Журналист подчеркнул, что видео с высказываниями Кордобы в адрес судей в перерыве матча ЦСКА — «Краснодар» сотрудники «Матч ТВ» не отправляли в КДК. По его словам, зеркальных мер в отношении клуба со стороны телеканала не будет, сообщает RT.

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