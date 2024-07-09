Полузащитник Юрий Газинский может вернуться в ФК «Краснодар»
Спорт
09.07.2024 07:38
В настоящее время 34-летний российский полузащитник тренируется на территории ФК «Краснодар».
Как стало известно, «быки» рассматривают возможность подписания с Юрием Газинским полноценного контракта.
Юрий Газинский играл за ФК «Краснодар» с 2013 по 2022 год. После ухода из «Урала» по окончании сезона футболист находится без клуба, пишет портал Sports.
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