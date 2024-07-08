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Кади Боржес перешел из «Краснодара» в венгерский «Ференцварош»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kadi-borzhes-pereshel-iz-krasnodara-v-vengerskij-ferentsvarosh
Кади Боржес перешел из «Краснодара» в венгерский «Ференцварош»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

О трансфере 28-летнего бразильского полузащитника стало официально известно 8 июля.

Теперь Кади Боржес будет выступать за венгерский Ференцварош. Руководство клубов договорилось о полноценном трансфере футболиста.

Боржес перешел в «Краснодар» в январе 2023 года из азербайджанского «Карабаха». За «быков» он провел 44 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

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