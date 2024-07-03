Греческий «Арис» выкупил трансфер Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара»

О том, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал полноценным игроком «Ариса» стало официально известно 3 июля.

Прошедший сезон 24-летний Сулейманов провел в «Арисе» на правах аренды. В 31 матче он забил 5 голов. По итогам сезона руководство греческого клуба приняло решение выкупить трансфер Сулейманова.

Теперь соглашение «Ариса» с форвардом действует до 30 июня 2026 года.

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он провел за разные команды «быков» более 100 матчей, в которых забил 19 голов. Последние сезоны Сулейманов играл в аренде за турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль».

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