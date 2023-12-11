Полузащитник «Краснодара» Сперцян рассказал о сорвавшемся трансфере в «Аякс»

В прошлое трансферное окно лидер «быков» Эдуард Сперцян мог перейти в нидерландский «Аякс», но его трансфер так и не состоялся.

В разговоре с журналистом футболист сказал, что сейчас всего его мысли связаны с «Краснодаром» и Российской премьер-лигой. Он признался, что не сильно расстроился от того, что остался в команде летом.

«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально все. Значит, так и должно было произойти», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ 23-летний армянский полузащитник провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи. После 18 туров «Краснодар» занимает 1 место в турнирной таблице. За сборную Армении Сперцян провел уже более 20 матчей, забив 4 гола.

Читайте также: «Ювентус» может выкупить полузащитника «Краснодара» Сперцяна за 15 млн евро. По данным источника, атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян — первая альтернатива на случай, если итальянский клуб в зимнее трансферное окно не сможет подписать Доменико Берарди из «Сассуоло».