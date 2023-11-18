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Полузащитник «Краснодара» Кравцов: очень хочется дебютировать за сборную

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-krasnodara-kravtsov-ochen-hochetsya-debyutirovat-za-sbornuyu
Полузащитник «Краснодара» Кравцов: очень хочется дебютировать за сборную
Фото www.rfs.ru.

Полузащитник «быков» Никита Кривцов рассказал, что с нетерпением ждет дебюта за сборную России по футболу.

«Просто очень хочется дебютировать за сборную. С мотивацией проблем нет, сборная занимается, тренируется. Очень холодно, но все равно в такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Хороший соперник, будем играть только на победу», — рассказал Кривцов.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Игра начнется в 19:30, сообщает ТАСС.

В сборной России по футболу на данный момент четыре игрока «Краснодара»: голкипер Матвей Сафонов, защитник Сергей Волков, полузащитники Никита Кривцов и Александр Черников.

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