Полузащитник «Карабаха» Кади Боржес официально стал игроком ФК «Краснодар»
Спорт
14.01.2023 16:11
Бразилец Кади Боржес 14 января подписал с «быками» контракт, который будет действовать до конца июня 2026 года.
Представители футбольных клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника еще в новогодние праздники, а 14 января уладили последние формальности.
Боржес будет выступать за «быков» под номером 20, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», до «Краснодара» бразилец играл в азербайджанском «Карабахе». За полтора года он забил 28 голов и отдал 20 результативных передач.
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