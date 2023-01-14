Полузащитник «Карабаха» Кади Боржес официально стал игроком ФК «Краснодар»

Бразилец Кади Боржес 14 января подписал с «быками» контракт, который будет действовать до конца июня 2026 года.

Представители футбольных клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника еще в новогодние праздники, а 14 января уладили последние формальности.

Боржес будет выступать за «быков» под номером 20, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до «Краснодара» бразилец играл в азербайджанском «Карабахе». За полтора года он забил 28 голов и отдал 20 результативных передач.