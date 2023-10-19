Полузащитник ФК «Краснодар» Кривцов: прожить на 11 тыс. рублей — легко

Футболист Никита Кривцов в интервью рассказал, смог бы прожить на 11 тыс. рублей, которые получал во второй лиге.

«В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол. Дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин, 11 тыс. вполне хватило бы», — рассказал Кривцов.

Он также вспомнил, на что потратил первые заработанные в футболе большие деньги — тогда он начал строить родителям дом.

Кроме того, футболист рассказал, что его не интересуют ночные клубы, а лучший способ провести выходной — поиграть в компьютер.

«К походам в клубы у меня склонности никогда не было. Я вообще этого не понимаю: ты профессиональный футболист и идешь в ночной клуб? Как это вообще? Лучше всего провести выходной за игрой в компьютер. В «Краснодаре» многие играют. Бывает, списываемся и подключаемся. Но без фанатизма: пару игр — и спать, если это вечер», — поделился полузащитник.

Кривцов также заявил, что к 30 годам хочет стать «крутым футболистом».

«Чтобы болельщики могли обо мне сказать: «Вот он — хорош», — цитирует Никиту Кривцова «СпортЭкспресс».

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