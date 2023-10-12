Наставник ФК «Краснодар» Ивич стал кандидатом на звание лучшего тренера сентября

В РПЛ назвали претендентов на получение титула лучшего футбольного наставника сентября.

На первом месте в списке потенциальных обладателей престижного звания главный тренер ФК «Краснодар» Владимир Ивич. На втором — тренер ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин. За ним следует тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Девятым в списке значиться главный тренер ФК «ПАРИ НН» Сергей Юран. На 11 месте тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

Победителя выберут по результатам трех голосований — легенд Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если победят три разных претендента, то лучшим признают того, кого выбрали легенды РПЛ, сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram.

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