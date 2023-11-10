Получившим награды от президента полицейским на Кубани вручат денежные поощрения

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России 10 ноября. В честь праздника в краснодарской филармонии прошло торжественное мероприятие.

Начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев поздравил полицейских с профессиональным праздником и подчеркнул, что они вносят весомый вклад в охрану свобод и прав жителей Кубани, а также в борьбу с преступностью в регионе. Он отметил, что сотрудники МВД всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду.

«Кубанская полиция с высокой степенью ответственности исполняет свои служебные обязанности не в Краснодарском крае, но и на новых территориях Российской Федерации», — сказал Андреев.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сотрудникам МВД, получившим награды по указу президента РФ, вручат денежное поощрение — от 100 тыс. до 1 млн рублей.

За «Орден мужества» по 1 млн рублей получат генерал-майор полиции Сергей Воложинов и полковник Владимир Раенко. За медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полковник полиции Николай Коноваленко получит 500 тыс. рублей. Сержант полиции Николай Батищев удостоен медали «За отвагу», ему вручат 300 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудникам МВД, получившим медали «За отличие в охране общественного порядка», вручат по 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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