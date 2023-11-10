Кондратьев поздравил сотрудников органов внутренних дел Кубани с праздником

День сотрудника органов внутренних дел России отмечают 10 ноября. С профессиональным праздников работников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Благодаря профессиональной службе наших правоохранителей Краснодарский край остается безопасным регионом для миллионов жителей и туристов. Сотрудники полиции — смелые и мужественные люди, которые выбрали ответственную профессию, и в круглосуточном режиме обеспечивают соблюдение законности в регионе. Сегодня им приходится нести службу в непростых условиях, противостоять реальным угрозам и вызовам времени», — написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил сотрудников МВД за службу, неравнодушие и готовность помочь в любой ситуации.

«Поздравляю работников полиции с праздником! Желаю спокойных дежурств, крепкого здоровья и благополучия!» — отметил Вениамин Кондратьев.

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