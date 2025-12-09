Полторы тысячи человек приняли участие в ночном забеге в Краснодаре

В краевом центре прошел ночной забег в рамках проекта «Кубанская миля».

Более 1,5 тыс. человек разных возрастов приняли участие в испытаниях на четырех дистанциях на территории «Города спорта». Для удобства всем бегунам раздали фонарики.

Участники, которые успешно завершили дистанцию, получили памятные медали. Самые быстрые спортсмены были награждены ценными призами от министерства спорта края.

В жилом районе Новознаменском состоялся забег, приуроченный ко Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие жители микрорайона, семьи военнослужащих и волонтеры. Участники провели общую разминку, после чего пробежали дистанцию в 1,5 км.

