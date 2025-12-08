Патриотический забег «Своих не бросаем» прошел в Краснодаре

В жилом районе Новознаменском состоялся патриотический забег «Своих не бросаем», приуроченный ко Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие жители микрорайона, семьи военнослужащих и волонтеры. Участники провели общую разминку, после чего пробежали дистанцию в 1,5 км. Параллельно с забегом работали интерактивные площадки, где участники писали письма солдатам, плели маскировочные сети и загружали машину гуманитарной помощи.

«В составе нашей школы мы пришли поддержать своих. Хоть и погодка сегодня ветреная, нам все равно тепло на душе», — отметил один из участников.

После финиша всех ждали горячий чай и солдатская каша из полевой кухни, что завершило этот день, полный патриотизма и единения.

