Полсотни домов в Краснодаре остались без тепла и горячей воды из-за ремонта

Причиной отключения стали ремонтные работы на месте порыва на теплосети в районе детского сада на улице Симферопольской, 8.

Авария произошла 9 декабря. Специалисты оперативно приступили к работе, пытаясь локализовать повреждение без отключения потребителей.

В среду работы продолжились. Для их безопасного и оперативного завершения потребовалось временное отключение отопления и горячей воды у части абонентов.

Сейчас без тепла и горячей воды остаются жители домов по адресам:

Тюляева, 1, 1а, 3, 5, 7, 7/1, 9, 9/1;

Сормовская, 102, 104, 106, 108, 108/1, 108/3, 108/2 (пристройка), 110, 110/1, 110/4, 112, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116/2, 116/4, 116/15, 116/16, 116/17, 118, 120, 120/1, 122;

Симферопольская, 1, 3, 4, 4/1, 6/1, 8, 12, 14, 16, 18;

Приозерная, 2/1, 9, 13, 15, 17, 19.

Работы ведутся в ускоренном режиме. Восстановить подачу тепла и горячей воды в полном объеме планируют до конца дня, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: садик и 13 домов остались без воды из-за прорыва на Севастопольской в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.