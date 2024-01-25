Полпред в ЮФО Владимир Устинов поздравил студентов с Татьяниным днем

День российского студенчества отмечается 25 января. С праздником студентов поздравил полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества! Этот праздник, имеющий свою историю, символизирует важность и значимость студенческой жизни в России», — заявил Устинов.

Он отметил, что российское студенчество, высококультурная и высокообразованная часть общества, всегда было профессиональным и инновационным резервом социальных, экономических и культурных преобразований, источником управленческих кадров.

«Студенчество — это яркая и счастливая пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, строишь планы на будущее, это время романтики, любви и дружбы. Разделяя с вами радость этого прекрасного дня, от всей души желаю вам счастья и успехов. Убежден, что вы сможете реализовать свои мечты и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда на благо нашей прекрасной Родины — России!» — цитирует Владимира Устинова пресс-служба полномочного представителя президента России в ЮФО.

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