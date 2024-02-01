Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полпред в ЮФО Устинов поучаствует в мероприятиях в честь победы при Сталинграде

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polpred-v-yufo-ustinov-pouchastvuet-v-meropriyatiyah-v-chest-pobedy-pri-stalingrade
Полпред в ЮФО Устинов поучаствует в мероприятиях в честь победы при Сталинграде
Владимир Устинов. Фото с сайта полномочного представителя Президента РФ в ЮФО

Праздничные мероприятия, посвященные 81-летию победы в Сталинградской битве, пройдут 2 февраля в Волгограде.

Сталинградская битва — одно из самых крупных сражение в истории России. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во Второй мировой войне.

В праздничных мероприятиях примут участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, гости мероприятия встретятся с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Читайте также: Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях