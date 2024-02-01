Полпред в ЮФО Устинов поучаствует в мероприятиях в честь победы при Сталинграде

Праздничные мероприятия, посвященные 81-летию победы в Сталинградской битве, пройдут 2 февраля в Волгограде.

Сталинградская битва — одно из самых крупных сражение в истории России. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во Второй мировой войне.

В праздничных мероприятиях примут участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, гости мероприятия встретятся с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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