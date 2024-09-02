Полпред президента в ЮФО Устинов посетил в День знаний школу в Кореновске

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов 2 сентября поздравил учащихся и учителей с началом учебного года. В мероприятии также поучаствовал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Владимир Устинов — почетный выпускник школы № 18 в Кореновске. По его словам, связь семьи и школы — это замечательная традиция российской системы образования. Он напутствовал выпускников, поблагодарил за труд и профессионализм педагогов.

«В нашей стране этой сфере уделяет огромное внимание — строят и ремонтируют школы, оснащают современным оборудованием, развивают систему дополнительного образования, создают условия для занятий спортом», — сказал Устинов.

Андрей Коробка подчеркнул, что в регионе при поддержке губернатора строится большое число школ. В этом учебном году в крае 76 тыс. первоклассников, всего — 790 тыс. учеников.

«Уверен, что в будущем они станут патриотами, большими специалистами, профессионалами, и будут трудиться на благо Кубани», — отметил Коробка.

В школьном дворе в честь праздника прозвенел традиционный первый звонок. Кроме того, настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира игумен Трифон благословил учащихся и их семьи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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