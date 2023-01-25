Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов поздравил молодежь с Днем студента
День российского студенчества отмечают 25 января. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов обратился к студентам с поздравлением.
Поздравление размещено на официальном сайте. Устинов отметил, что история праздника объединяет ключевые события становления и развития российской высшей школы.
«Особый дух российского студенческого братства сквозь века объединяет молодежь разных эпох. Студенческая пора — это золотое время юности, полное надежд, романтики, любви и веры в свои безграничные возможности. Это годы обретения бесценного багажа знаний для достижения будущих высот. Разделяя с вами радость этого прекрасного дня, от всей души желаю счастья и успехов! Пусть ваши самые дерзкие планы непременно воплотятся в жизнь!» — сказал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
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