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Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем студента

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-kubani-s-dnem-studenta
Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем студента
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День российского студенчества отмечают ежегодно 25 января. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к студентам Кубани в соцсетях.

Глава Кубани отметил, что годы учебы — самое насыщенное событиями и эмоциями время в жизни человека.

«Поздравляю молодых, креативных и целеустремленных жителей края с Днем российского студенчества! Годы учебы — самое насыщенное событиями и эмоциями время, полное оптимизма, планов на будущее и решимости их воплотить. Желаю на долгие годы сохранить эту жажду знаний и научного поиска, смелость в творчестве, веру в себя и крепкую студенческую дружбу. Успехов, новых открытий и достижений!» — написал Кондратьев в Telegram.

Сейчас в вузах Краснодарского края проходят обучение более 100 тыс. человек. Около 29 тыс. — студенты колледжей и техникумов при вузах. Среднее профессиональное образование на Кубани получают почти 120 тыс. человек. Штат педагогов в регионе превышает 13 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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