Полпред президента РФ в ЮФО поздравил научных работников с профессиональным праздником

Полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов 8 февраля поздравил всех причастных с Днем российской науки.

«От всей души желаю вам счастья, здоровья, успехов в вашем трудном и благородном деле. Новых открытий и достижений во славу науки и на благо Отечества!», — говорится в поздравлении Устинова.

Полпред президента РФ в ЮФО отметил, что отечественная наука вносит весомый вклад в развитие страны, обеспечивая ее конкуренто- и обороноспособность. По его словам, основной движущей силой науки сегодня являются образованные люди, которые стремятся сделать мир лучше.

Читайте также: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что кубанские ученые внесли заметный вклад в развитие отечественной фундаментальной науки на торжественном мероприятии ко Дню рсоссийской науки, которое прошло 8 февраля в Краснодарской филармонии им. Пономаренко.