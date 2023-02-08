Полпред президента РФ в ЮФО поздравил научных работников с профессиональным праздником
Полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов 8 февраля поздравил всех причастных с Днем российской науки.
«От всей души желаю вам счастья, здоровья, успехов в вашем трудном и благородном деле. Новых открытий и достижений во славу науки и на благо Отечества!», — говорится в поздравлении Устинова.
Полпред президента РФ в ЮФО отметил, что отечественная наука вносит весомый вклад в развитие страны, обеспечивая ее конкуренто- и обороноспособность. По его словам, основной движущей силой науки сегодня являются образованные люди, которые стремятся сделать мир лучше.
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