Положительные заключения госэкспертизы получили 6 соцобъектов в Краснодарском крае

В пяти городах и районах Кубани построят новые школы, детсады, спортобъекты и учреждения здравоохранения.

Так, в феврале получили положительное заключение проекты школы на 1,5 тыс. мест в станице Динской, двух детских садов на 550 мест и 80 мест в микрорайоне Кудепста в Сочи и в поселке Степном Белореченского района, спортзала на территории школы № 14 в станице Васюринской, центра единоборств в Темрюке и поликлиники в Краснодаре.

В регионе сейчас строятся 120 соцобъектов. В этом году откроют 20 школ, 23 детсада, 23 офиса ВОП и ФАП, дворец самбо в Городе спорта и 11 центров единоборств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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