Положение о порядке назначения наблюдателей и кодекс этики утвердил Совет ОП КК

Общественная палата Краснодарского края направит независимых наблюдателей на все избирательные участки края. Отбор пройдет с 12 февраля по 12 марта.

Ранее общественники обучили свыше 8,5 тыс. желающих. Среди них сформируют окончательный состав наблюдателей, которые будут контролировать голосование на выборах президента РФ 15, 16 и 17 марта.

Наблюдателями от общественных палат могут стать граждане России с 18 лет. Он не должен быть депутатом, высшим должностным лицом, действующим членом избирательной комиссии. Наблюдатели от общественных палат не представляют интересы кандидатов, партий и следят за соблюдением закона всеми участниками выборов. Общественные наблюдатели в дни выборов будут находиться на постоянной связи с Центром общественного наблюдения.

Положение об общественных наблюдателях принимают общественные палаты субъектов РФ в рамках подготовки к крупным федеральным выборам, отметил член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Владимир Коробчак.

«При принятии такого положения мы руководствуемся федеральным законом о выборах и таким же положением Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом, содержания этого положения едины для всех регионов, как и стандарт наблюдения», — добавил он.

Общественное наблюдение — одно из проявлений истинной демократии в РФ, подчеркнул член Совета Общественной палаты Краснодарского края, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

«Граждане нашей страны не только выбирают власть, которой готовы доверить свое будущее, но и имеют возможность лично наблюдать за тем, как происходят все выборные процедуры. Кодекс этики общественного наблюдателя — ориентир для мирного, цивилизованного урегулирования любых ситуаций, которые могут возникать в дни голосования», — цитирует Зенгина пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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