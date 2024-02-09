Сломанный пантограф парализовал движение 5 трамвайных маршрутов в Краснодаре

Утром 9 февраля в Краснодаре из-за технической неисправности остановилось движение пяти трамвайных маршрутов на улицах Московской и Островского.

В настоящее время в сторону улицы Клинической стоят трамваи № 5, № 8, № 15, № 21 и № 22.

Причиной стала поломка токоприемника одного из трамваев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Движение восстановили в 10:02.

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