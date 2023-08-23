Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полный алфавит: 31 первый класс от «А» до «Я» набрали в школе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polnyj-alfavit-31-pervyj-klass-ot-a-do-ya-nabrali-v-shkole-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Полный алфавит: 31 первый класс от «А» до «Я» набрали в школе Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Рекордсменом по набору детей стала краснодарская школа № 17.

«СОШ № 17 на улице Гастелло, 26 и ее филиал №17-Ф на улице Адмирала Крузенштерна, 3 суммарно набрали 31 классов первоклашек», — сообщает департамент образования Краснодара.

Всего в краевой столице в этом году сформировали 620 первых классов из 20 тыс. учеников. Приемная комиссия в первые классы продолжается, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 15 первых классов наберут в некоторых школах Краснодара в новом учебном году.

Статьи
Пять самых известных собак в мире
Пять самых известных собак в мире
Группы крови человека: виды и особенности
Группы крови человека: виды и особенности
10 цитат Сергея Довлатова
10 цитат Сергея Довлатова
Витамины группы B: за что отвечают и где содержатся
Витамины группы B: за что отвечают и где содержатся
Базовый уход за лицом после 50 лет
Базовый уход за лицом после 50 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях