Полный алфавит: 31 первый класс от «А» до «Я» набрали в школе Краснодара

Рекордсменом по набору детей стала краснодарская школа № 17.

«СОШ № 17 на улице Гастелло, 26 и ее филиал №17-Ф на улице Адмирала Крузенштерна, 3 суммарно набрали 31 классов первоклашек», — сообщает департамент образования Краснодара.

Всего в краевой столице в этом году сформировали 620 первых классов из 20 тыс. учеников. Приемная комиссия в первые классы продолжается, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 15 первых классов наберут в некоторых школах Краснодара в новом учебном году.