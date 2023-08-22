Более 15 первых классов наберут в некоторых школах Краснодара в новом учебном году
На создание школ в Краснодарском крае в этом году выделили почти 18 млрд рублей.
Всего школы примут в новом году 780 тыс. детей, а в некоторых краснодарских школах наберут более 15 первых классов.
«В Краснодарском крае работают 1 тыс. 252 общеобразовательные организации, в муниципальных общеобразовательных организациях 650 тыс. мест. В Краснодаре, Сочи, Анапе наибольшая численность обучающихся уровня начального общего образования. В Краснодаре функционируют муниципальные общеобразовательные организации, в которых более 15 первых классов», — сообщила заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Оксана Грушко.
Количество первоклассников сохранится на уровне прошлого учебного года — оно составит около 80 тыс. человек. Всего в регионе наберут более 3 тыс. первых классов, сообщает ТАСС.
Читайте также: почти 1,5 тыс. школьных автобусов будут курсировать на Кубани с начала учебного года.