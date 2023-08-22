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Более 15 первых классов наберут в некоторых школах Краснодара в новом учебном году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-15-pervyh-klassov-naberut-v-nekotoryh-shkolah-krasnodara-v-novom-uchebnom-godu
Более 15 первых классов наберут в некоторых школах Краснодара в новом учебном году
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

На создание школ в Краснодарском крае в этом году выделили почти 18 млрд рублей.

Всего школы примут в новом году 780 тыс. детей, а в некоторых краснодарских школах наберут более 15 первых классов.

«В Краснодарском крае работают 1 тыс. 252 общеобразовательные организации, в муниципальных общеобразовательных организациях 650 тыс. мест. В Краснодаре, Сочи, Анапе наибольшая численность обучающихся уровня начального общего образования. В Краснодаре функционируют муниципальные общеобразовательные организации, в которых более 15 первых классов», — сообщила заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Оксана Грушко.

Количество первоклассников сохранится на уровне прошлого учебного года — оно составит около 80 тыс. человек. Всего в регионе наберут более 3 тыс. первых классов, сообщает ТАСС.

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