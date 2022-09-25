Полмиллиона за билет: стоимость перелета из Сочи в Ереван, Тбилиси и Астану выросла в десятки раз

Скрин с сайта .aviasales.ru

Например, единственный оставшийся билет из аэропорта Адлер в Ереван 25 сентября стоит 533,2 тыс. рублей.

Такие данные приводит сервис поиска билетов Aviasales. На 25 сентября с вылетом в 20:30 FlyOne Armenia предлагает 1 оставшийся билет за 533 тыс. 249 рублей. На 26 и 27 сентября билеты предлагались от 23 тыс. рублей, но в продаже их уже нет.

На 27 сентября доступно несколько позиций с ценами от 57 тыс. до 236 тыс. рублей. Если покупать билеты на конец октября, то цена их сейчас составляет в среднем от 7 тыс. рублей.

Стоимость перелета из Сочи в Тбилиси 28 сентября составляет 546 тыс. рублей. А 29 сентября уже 285 тыс. рублей. В октябре на те же даты перелет будет стоить в среднем 13 тыс. рублей.

Билет в Астану на 27 сентября стартует от 90 тыс. рублей. А на 28 сентября — от 86 тыс. В октябре те же даты — 12-14 тыс. рублей за билет.

Член Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Валявский отметил, что в настоящее время никаких ограничений на выезд граждан России за рубеж нет. При этом он напомнил, что человек, подлежащий призыву и уехавший из России, может быть привлечен к административной ответственности, пишет «Коммерсантъ».

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