Политтехнолог Юрий Янкин: выборы на Кубани прошли легитимно и на высоком уровне

Политтехнолог Юрий Янкин: выборы на Кубани прошли легитимно и на высоком уровне

Завершившуюся в Краснодарском крае избирательную компанию прокомментировал политтехнолог Юрий Янкин.

По словам эксперта, выборы на Кубани прошли легитимно, на высоком уровне в плане организации.

«Не обошлось без провокаций со стороны КПРФ, доверенных лиц их кандидатов, что вызывало нервозность со стороны комиссии. КПРФ намеренно скандализируют выборы и вызывают раздражительность у избирателя. Я сам был свидетелем подобных инцидентов. В этом году представители КПРФ вели кампанию слабо — было минимум активности и встреч с избирателями. Складывается ощущение, что они не хотели получить нормальный процент электората, а преследовали цель дискредитации выборов», — сказал политтехнолог.

Он также отметил, что КПРФ набрала неожиданно низкий процент, даже по сравнению с кавказскими республиками, где беспрецедентно высокий процент набирает ЕР, КПРФ потеряла существенную долю электората. По словам Юрия Янкина, это произошло в первую очередь из-за отказа в партии от идейности.

Читайте также: Глава Общественной палаты края Любовь Попова: наблюдатели следили, чтобы выборы прошли чисто.