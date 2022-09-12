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Политтехнолог Юрий Янкин: выборы на Кубани прошли легитимно и на высоком уровне

Политика
12.09.2022 14:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/polittehnolog-yurij-yankin-vybory-na-kubani-proshli-legitimno-i-na-vysokom-urovne
Политтехнолог Юрий Янкин: выборы на Кубани прошли легитимно и на высоком уровне

Завершившуюся в Краснодарском крае избирательную компанию прокомментировал политтехнолог Юрий Янкин.

По словам эксперта, выборы на Кубани прошли легитимно, на высоком уровне в плане организации.

«Не обошлось без провокаций со стороны КПРФ, доверенных лиц их кандидатов, что вызывало нервозность со стороны комиссии. КПРФ намеренно скандализируют выборы и вызывают раздражительность у избирателя. Я сам был свидетелем подобных инцидентов. В этом году представители КПРФ вели кампанию слабо — было минимум активности и встреч с избирателями. Складывается ощущение, что они не хотели получить нормальный процент электората, а преследовали цель дискредитации выборов», — сказал политтехнолог.

Он также отметил, что КПРФ набрала неожиданно низкий процент, даже по сравнению с кавказскими республиками, где беспрецедентно высокий процент набирает ЕР, КПРФ потеряла существенную долю электората. По словам Юрия Янкина, это произошло в первую очередь из-за отказа в партии от идейности.

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