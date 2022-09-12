Глава Общественной палаты края Любовь Попова: наблюдатели следили, чтобы выборы прошли чисто
Политика
12.09.2022 08:25
На Кубани сейчас идет подсчет голосов. Выборы в регионе завершились. В крае проходили 102 избирательные кампании различных уровней. Главная из них — голосование за кандидатов в депутаты Законодательного собрания края.
В течение трех дней в регионе работали почти 3 тыс. участков. За ходом голосования следили общественные наблюдатели.
«У нас, действительно, 2,5 тыс. наблюдателей, там еще наблюдатели от партий. 16 тыс. 300 наблюдателей — это люди, которые, собственно, заинтересованы в том, чтобы выборы прошли чисто, открыто», — отметила председатель Общественной палаты Краснодарского рая, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.
Окончательные итоги выборов подведут в ближайшие дни.
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