ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Политика
12.09.2022 07:37
Стали известны предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ.
По данным ЦИК РФ, после обработки 97,15% протоколов партия «Единая Россия» набрала 70,78% голосов (1 млн 586 тыс. 822 голоса) на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу.
У КПРФ — 10,71% голосов (240 ты. 48 голосов), у ЛДПР — 6,64% (148 тыс. 492). «Справедливая Россия — За правду» набрала 5,81% (130 тыс. 364). У партии «Новые люди» — 4,88% голосов (109 тыс. 492).
Выборы в Краснодарском крае проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Всего прошли 102 избирательные кампании.
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