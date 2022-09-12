ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ.

По данным ЦИК РФ, после обработки 97,15% протоколов партия «Единая Россия» набрала 70,78% голосов (1 млн 586 тыс. 822 голоса) на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу.

У КПРФ — 10,71% голосов (240 ты. 48 голосов), у ЛДПР — 6,64% (148 тыс. 492). «Справедливая Россия — За правду» набрала 5,81% (130 тыс. 364). У партии «Новые люди» — 4,88% голосов (109 тыс. 492).

Выборы в Краснодарском крае проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Всего прошли 102 избирательные кампании.

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