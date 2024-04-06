Полиция задержала школьницу в Анапе за провокационные видео в соцсетях

Ранее в одном из городских пабликах сообщили об ученице школы № 7, которая регулярно выкладывает скандальные ролики в социальные сети.

На одном из них она нецензурно оскорбила жителей России, а на другом украла алкоголь из торговой точки.

Полицейские установили личностью юной блогерши и задержали 15-летнюю местную жительницу. В отделе МВД девушка извинилась за свои поступки. По ее словам, она сожалеет о содеянном и в будущем не будет так поступать.

На родителей подростка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.. Также зарегистрировали материал о краже алкоголя. Кроме того, решается вопрос о постановке школьницы на профилактический учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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