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Полиция задержала приезжего, открывшего стрельбу в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-priezzhego-otkryvshego-strelbu-v-krasnodare
Полиция задержала приезжего, открывшего стрельбу в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полицию Краснодара поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице имени Сергея Есенина.

В результате розыска правоохранители установили личность и местонахождение одного из участников инцидента. По подозрению в хулиганстве задержали 25-летнего ранее судимого жителя Карачаево-Черкессии.

Установили, что во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета и скрылся.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения других участников конфликта, сообщает пресс-служба УВД России по Краснодару.

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