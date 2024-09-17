Полиция задержала приезжего, открывшего стрельбу в Краснодаре

В полицию Краснодара поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице имени Сергея Есенина.

В результате розыска правоохранители установили личность и местонахождение одного из участников инцидента. По подозрению в хулиганстве задержали 25-летнего ранее судимого жителя Карачаево-Черкессии.

Установили, что во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета и скрылся.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения других участников конфликта, сообщает пресс-служба УВД России по Краснодару.

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