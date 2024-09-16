Мужчина дважды выстрелил в плечо прохожему в Краснодаре

Конфликт произошел вечером 16 сентября на улице Байбакова краевого центра.

Сообщение о конфликте со стрельбой поступило в полицию Краснодара. По прибытии на место происшествия выяснили, что 35-летний местный житель сделал замечание прохожему за нецензурную брань на пешеходном переходе.

Мужчины начали ссориться, в результате конфликта 41-летний краснодарец не менее двух раз выстрелил из травматического пистолета в плечо своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и руки.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту конфликта проводится доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение, действиям мужчины дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

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