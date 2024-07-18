Полиция задержала подростка, сбившего на электросамокате ребенка в Новороссийске

Инцидент произошел 16 июля в районе 21:00 на набережной города-героя.

В тот вечер двое подростков ехали на одном самокате по пешеходной зоне и сбили девочку 10 лет. От сильного удара ее протащило лицом по асфальту. У ребенка остались ссадины на ребрах, руках, ногах и лице.

Полицейские установили личность и местонахождение подростка, управлявшего электросамокатом. Им оказался 16-летний житель Крымского района.

Парня доставили в отдел полиции Центрального района Новороссийска. Правоохранители продолжают проверку по данному инциденту, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

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